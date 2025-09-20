Giggles (GIGGLES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00100372 24 timer lav $ 0.00108136 24 timer høy All Time High $ 0.00630719 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -5.35% Prisendring (7D) -29.73%

Giggles (GIGGLES) sanntidsprisen er $0.00101897. I løpet av de siste 24 timene har GIGGLES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00100372 og et toppnivå på $ 0.00108136, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GIGGLES er $ 0.00630719, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GIGGLES endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -5.35% over 24 timer og -29.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Giggles (GIGGLES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.02M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.02M Opplagsforsyning 999.48M Total forsyning 999,475,048.5503893

Nåværende markedsverdi på Giggles er $ 1.02M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GIGGLES er 999.48M, med en total tilgang på 999475048.5503893. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.02M.