giggleched (CHED) Informasjon giggleched is a project built in and for the Solana's ecosystem. We aspire to bring together a community of like-minded individuals that enjoy creating and building content that in turn strengthens and grows said community. Stealth launch, no token tax,. 100% of token supply was to initial liquidity and burned. An Aerodrome gauge has since been established. What makes giggleched Coin unique is its inspiration from the popular "Giga Chad" meme, which has a strong following on the internet. In summary, giggleched Coin is a meme-inspired token that provides a fun and lighthearted way for investors and fans of internet memes to participate in the cryptocurrency market. Offisiell nettside: https://www.giggleched.com/ Kjøp CHED nå!

giggleched (CHED) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for giggleched (CHED), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K Total forsyning: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M Sirkulerende forsyning: $ 909.99M $ 909.99M $ 909.99M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.38K $ 11.38K $ 11.38K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om giggleched (CHED) pris

giggleched (CHED) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak giggleched (CHED) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet CHED tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange CHED tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår CHEDs tokenomics, kan du utforske CHED tokenets livepris!

CHED prisforutsigelse Vil du vite hvor CHED kan være på vei? Vår CHED prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se CHED tokenets prisforutsigelse nå!

