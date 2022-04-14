GIGAICHAD ($GIGAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GIGAICHAD ($GIGAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GIGAICHAD ($GIGAI) Informasjon GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life. We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI. By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade. Offisiell nettside: https://gigai.mod3ls.com/ Kjøp $GIGAI nå!

GIGAICHAD ($GIGAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GIGAICHAD ($GIGAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 75.69K $ 75.69K $ 75.69K Total forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M Sirkulerende forsyning: $ 999.73M $ 999.73M $ 999.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 75.69K $ 75.69K $ 75.69K All-time high: $ 0.00179465 $ 0.00179465 $ 0.00179465 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GIGAICHAD ($GIGAI) pris

GIGAICHAD ($GIGAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GIGAICHAD ($GIGAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $GIGAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $GIGAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $GIGAIs tokenomics, kan du utforske $GIGAI tokenets livepris!

