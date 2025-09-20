GIGAICHAD ($GIGAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0000802 24 timer lav $ 0.00008307 24 timer høy All Time High $ 0.00179465 Laveste pris $ 0.00006259 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.00% Prisendring (7D) -2.75%

GIGAICHAD ($GIGAI) sanntidsprisen er $0.00008107. I løpet av de siste 24 timene har $GIGAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0000802 og et toppnivå på $ 0.00008307, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $GIGAI er $ 0.00179465, mens den rekordlave prisen er $ 0.00006259.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $GIGAI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.00% over 24 timer og -2.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GIGAICHAD ($GIGAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 81.05K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 81.05K Opplagsforsyning 999.73M Total forsyning 999,729,161.579393

Nåværende markedsverdi på GIGAICHAD er $ 81.05K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $GIGAI er 999.73M, med en total tilgang på 999729161.579393. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 81.05K.