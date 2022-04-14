Gigadad (GIGADAD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gigadad (GIGADAD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gigadad (GIGADAD) Informasjon GigaDad is what happens when testosterone meets tech. He’s GigaChad’s father, mentor. Raised on steak, forged in bull runs, and powered by pure degeneracy, GigaDad doesn’t trade—he dominates. He once rugged a rug pull just to prove a point. He grills with one hand, snipes shitcoins with the other, and still has time to remind you he’s disappointed in your portfolio. GigaDad isn’t here to play nice—he’s here to meme hard, stack harder, and leave a trail of liquidated shorts behind him. Offisiell nettside: https://gigadad.net Kjøp GIGADAD nå!

Gigadad (GIGADAD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gigadad (GIGADAD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.70K $ 12.70K $ 12.70K Total forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.70K $ 12.70K $ 12.70K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Gigadad (GIGADAD) pris

Gigadad (GIGADAD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gigadad (GIGADAD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GIGADAD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GIGADAD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GIGADADs tokenomics, kan du utforske GIGADAD tokenets livepris!

