Gigadad (GIGADAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00001246 $ 0.00001246 $ 0.00001246 24 timer lav $ 0.00001307 $ 0.00001307 $ 0.00001307 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00001246$ 0.00001246 $ 0.00001246 24 timer høy $ 0.00001307$ 0.00001307 $ 0.00001307 All Time High $ 0.00015702$ 0.00015702 $ 0.00015702 Laveste pris $ 0.00001246$ 0.00001246 $ 0.00001246 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) -4.33% Prisendring (7D) -22.50% Prisendring (7D) -22.50%

Gigadad (GIGADAD) sanntidsprisen er $0.0000125. I løpet av de siste 24 timene har GIGADAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00001246 og et toppnivå på $ 0.00001307, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GIGADAD er $ 0.00015702, mens den rekordlave prisen er $ 0.00001246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GIGADAD endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, -4.33% over 24 timer og -22.50% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gigadad (GIGADAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.50K$ 12.50K $ 12.50K Opplagsforsyning 999.88M 999.88M 999.88M Total forsyning 999,875,393.642152 999,875,393.642152 999,875,393.642152

Nåværende markedsverdi på Gigadad er $ 12.50K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GIGADAD er 999.88M, med en total tilgang på 999875393.642152. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.50K.