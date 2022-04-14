Gigacat (GCAT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gigacat (GCAT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gigacat (GCAT) Informasjon Gigacat is the strongest chad among all cats on the Solana network. $GCAT GIGACAT is the ultimate fusion of two of the most powerful forces in the Solana ecosystem: the iconic meme cat culture and the unstoppable Gigachad energy. Born from the desire to create the strongest, most dominant meme coin on Solana, GIGACAT represents the epitome of strength, coolness, and dominance. A decentralized and community-based coin with high ambitions to become one of the big players and climb to the summit of memecoins. The perfect coin on the Solana Blockchain to have fun in a great community and earn lots of money. Offisiell nettside: https://gigacatsol.net Kjøp GCAT nå!

Gigacat (GCAT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gigacat (GCAT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 38.71K $ 38.71K $ 38.71K Total forsyning: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Sirkulerende forsyning: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 38.71K $ 38.71K $ 38.71K All-time high: $ 0.00083895 $ 0.00083895 $ 0.00083895 All-Time Low: $ 0.0000163 $ 0.0000163 $ 0.0000163 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Gigacat (GCAT) pris

Gigacat (GCAT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gigacat (GCAT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GCAT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GCAT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GCATs tokenomics, kan du utforske GCAT tokenets livepris!

GCAT prisforutsigelse Vil du vite hvor GCAT kan være på vei? Vår GCAT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GCAT tokenets prisforutsigelse nå!

