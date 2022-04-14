GIGABRAIN (GIGA🧠) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GIGABRAIN (GIGA🧠), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GIGABRAIN (GIGA🧠) Informasjon Outsmart AI, Win Crypto Rewards. Create unbreakable AI agents or challenge existing ones. Set up prize pools and watch others attempt to break your agent's defenses, or try breaking other creators' agents to claim their rewards. Successfully convince an agent to release its funds and claim the prize pool. Turn prompt engineering into a competitive game. Each attempt requires more skill as fees increase exponentially. Create puzzles that stand the test or solve them to earn rewards. Test your skills at GigaBrain.so 🧠 Offisiell nettside: https://www.gigabrain.so Kjøp GIGA🧠 nå!

GIGABRAIN (GIGA🧠) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GIGABRAIN (GIGA🧠), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 28.77K $ 28.77K $ 28.77K Total forsyning: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M Sirkulerende forsyning: $ 555.77M $ 555.77M $ 555.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 28.77K $ 28.77K $ 28.77K All-time high: $ 0.006432 $ 0.006432 $ 0.006432 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om GIGABRAIN (GIGA🧠) pris

GIGABRAIN (GIGA🧠) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GIGABRAIN (GIGA🧠) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GIGA🧠 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GIGA🧠 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GIGA🧠s tokenomics, kan du utforske GIGA🧠 tokenets livepris!

GIGA🧠 prisforutsigelse Vil du vite hvor GIGA🧠 kan være på vei? Vår GIGA🧠 prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

