Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gigabrain by virtuals (BRAIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Informasjon Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters Offisiell nettside: https://gigabrain.gg/ Teknisk dokument: https://gigabrain.gg/token Kjøp BRAIN nå!

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gigabrain by virtuals (BRAIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.95M Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.95M All-time high: $ 0.01611427 All-Time Low: $ 0.00115011 Nåværende pris: $ 0.00394938

Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gigabrain by virtuals (BRAIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BRAIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BRAIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BRAINs tokenomics, kan du utforske BRAIN tokenets livepris!

