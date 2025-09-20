Gigabrain by virtuals (BRAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00488955 $ 0.00488955 $ 0.00488955 24 timer lav $ 0.00576336 $ 0.00576336 $ 0.00576336 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00488955$ 0.00488955 $ 0.00488955 24 timer høy $ 0.00576336$ 0.00576336 $ 0.00576336 All Time High $ 0.01611427$ 0.01611427 $ 0.01611427 Laveste pris $ 0.00115011$ 0.00115011 $ 0.00115011 Prisendring (1H) -0.41% Prisendring (1D) -13.32% Prisendring (7D) -26.60% Prisendring (7D) -26.60%

Gigabrain by virtuals (BRAIN) sanntidsprisen er $0.00494175. I løpet av de siste 24 timene har BRAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00488955 og et toppnivå på $ 0.00576336, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRAIN er $ 0.01611427, mens den rekordlave prisen er $ 0.00115011.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRAIN endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -13.32% over 24 timer og -26.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.94M$ 4.94M $ 4.94M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gigabrain by virtuals er $ 4.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRAIN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.94M.