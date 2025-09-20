Dagens Gigabrain by virtuals livepris er 0.00494175 USD. Spor prisoppdateringer for BRAIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRAIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gigabrain by virtuals livepris er 0.00494175 USD. Spor prisoppdateringer for BRAIN til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk BRAIN pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om BRAIN

BRAIN Prisinformasjon

BRAIN teknisk dokument

BRAIN Offisiell nettside

BRAIN tokenomics

BRAIN Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Gigabrain by virtuals Logo

Gigabrain by virtuals Pris (BRAIN)

Ikke oppført

1 BRAIN til USD livepris:

$0.00494054
$0.00494054$0.00494054
-13.30%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Gigabrain by virtuals (BRAIN) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:16:45 (UTC+8)

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00488955
$ 0.00488955$ 0.00488955
24 timer lav
$ 0.00576336
$ 0.00576336$ 0.00576336
24 timer høy

$ 0.00488955
$ 0.00488955$ 0.00488955

$ 0.00576336
$ 0.00576336$ 0.00576336

$ 0.01611427
$ 0.01611427$ 0.01611427

$ 0.00115011
$ 0.00115011$ 0.00115011

-0.41%

-13.32%

-26.60%

-26.60%

Gigabrain by virtuals (BRAIN) sanntidsprisen er $0.00494175. I løpet av de siste 24 timene har BRAIN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00488955 og et toppnivå på $ 0.00576336, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BRAIN er $ 0.01611427, mens den rekordlave prisen er $ 0.00115011.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BRAIN endret seg med -0.41% i løpet av den siste timen, -13.32% over 24 timer og -26.60% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Markedsinformasjon

$ 4.94M
$ 4.94M$ 4.94M

--
----

$ 4.94M
$ 4.94M$ 4.94M

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gigabrain by virtuals er $ 4.94M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BRAIN er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.94M.

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gigabrain by virtuals til USD ble $ -0.000759717413385796.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gigabrain by virtuals til USD ble $ -0.0019486783.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gigabrain by virtuals til USD ble $ -0.0030635311.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gigabrain by virtuals til USD ble $ -0.002589118482151372.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000759717413385796-13.32%
30 dager$ -0.0019486783-39.43%
60 dager$ -0.0030635311-61.99%
90 dager$ -0.002589118482151372-34.38%

Hva er Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Our vision for building the ultimate intelligence platform for degens. Here's what we're working on to give you that institutional-grade edge. After 6 months of building in stealth, I am excited to announce that $BRAIN is live on @virtuals_io We built an institutional-grade trading terminal powered by AI, but made it for crypto natives who understand what real alpha means. Our results speak for themselves: $8k → $94k in Q4 2024 testing. But more importantly: caught every major move early. Zero VC backing. Built what traders actually need - because we're traders ourselves. The Gigabrain Terminal combines: • Real-time market intelligence • Advanced on-chain analytics • Protocol-specific signals • Sentiment analysis that matters

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

Gigabrain by virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gigabrain by virtuals (BRAIN) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gigabrain by virtuals (BRAIN) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gigabrain by virtuals.

Sjekk Gigabrain by virtualsprisprognosen nå!

BRAIN til lokale valutaer

Gigabrain by virtuals (BRAIN) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gigabrain by virtuals (BRAIN) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om BRAIN tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gigabrain by virtuals (BRAIN)

Hvor mye er Gigabrain by virtuals (BRAIN) verdt i dag?
Live BRAIN prisen i USD er 0.00494175 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende BRAIN-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på BRAIN til USD er $ 0.00494175. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gigabrain by virtuals?
Markedsverdien for BRAIN er $ 4.94M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av BRAIN?
Den sirkulerende forsyningen av BRAIN er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forBRAIN ?
BRAIN oppnådde en ATH-pris på 0.01611427 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på BRAIN?
BRAIN så en ATL-pris på 0.00115011 USD.
Hva er handelsvolumet til BRAIN?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for BRAIN er -- USD.
Vil BRAIN gå høyere i år?
BRAIN kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut BRAIN prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:16:45 (UTC+8)

Gigabrain by virtuals (BRAIN) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.