Giga Stacy (STACY) tokenomics

Giga Stacy (STACY) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Giga Stacy (STACY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
USD

Giga Stacy (STACY) Informasjon

Giga Stacy is a memecoin deployed on the Solana blockchain.

STACY is a community run project that is focused on celebrating women and self-improvement. Using both the power of memes and community, STACY aims to advocate for women’s issues and create an environment that encourages more women to explore and enter the world of crypto.

Giga Stacy is a purely volunteer-based project, and as such, it has no formal team or roadmap.

Offisiell nettside:
https://gigastacycto.com

Giga Stacy (STACY) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Giga Stacy (STACY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 53.25K
$ 53.25K$ 53.25K
Total forsyning:
$ 998.99M
$ 998.99M$ 998.99M
Sirkulerende forsyning:
$ 998.99M
$ 998.99M$ 998.99M
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 53.25K
$ 53.25K$ 53.25K
All-time high:
$ 0.00192995
$ 0.00192995$ 0.00192995
All-Time Low:
$ 0
$ 0$ 0
Nåværende pris:
$ 0
$ 0$ 0

Giga Stacy (STACY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Giga Stacy (STACY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet STACY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange STACY tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår STACYs tokenomics, kan du utforske STACY tokenets livepris!

STACY prisforutsigelse

Vil du vite hvor STACY kan være på vei? Vår STACY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

Hvorfor bør du velge MEXC?

MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.

Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder
Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er
#1 likviditet i bransjen
Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt
100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital
Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT
mc_how_why_title
Kjøp krypto med bare 1 USDT: Den enkleste måten for krypto!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.