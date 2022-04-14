Giga POTUS (POTUS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Giga POTUS (POTUS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Giga POTUS (POTUS) Informasjon Giga POTUS is a community-driven meme token that draws humorous inspiration from presidential themes. It aims to offer an entertaining digital asset experience with references to "executive gains," patriotic imagery, and light-hearted "presidential" branding. The token does not claim any official affiliation with real-world political figures or entities. Its primary goal is to unify enthusiastic holders under a comedic yet cohesive brand that underscores community strength and camaraderie in the crypto space, providing a fun environment where supporters can enjoy themed games, memes, and interactive engagements while celebrating the project's satirical take on "presidential" power. Offisiell nettside: https://gigapotus.com/

Giga POTUS (POTUS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Giga POTUS (POTUS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.12K $ 19.12K $ 19.12K Total forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M Sirkulerende forsyning: $ 999.88M $ 999.88M $ 999.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.12K $ 19.12K $ 19.12K All-time high: $ 0.00232126 $ 0.00232126 $ 0.00232126 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0

Giga POTUS (POTUS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Giga POTUS (POTUS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet POTUS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange POTUS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

