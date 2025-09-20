Giga POTUS (POTUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0.00232126 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.83% Prisendring (7D) -0.86%

Giga POTUS (POTUS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har POTUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til POTUS er $ 0.00232126, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har POTUS endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.83% over 24 timer og -0.86% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Giga POTUS (POTUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 19.12K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 19.12K Opplagsforsyning 999.88M Total forsyning 999,880,221.455927

Nåværende markedsverdi på Giga POTUS er $ 19.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på POTUS er 999.88M, med en total tilgang på 999880221.455927. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 19.12K.