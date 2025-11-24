Gifts Strategy pris i dag

Sanntids Gifts Strategy (GIFTSTR) pris i dag er $ 0.00157708, med en 1.80% endring de siste 24 timene. Nåværende GIFTSTR til USD konverteringssats er $ 0.00157708 per GIFTSTR.

Gifts Strategy rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 146,316, med en sirkulerende forsyning på 93.01M GIFTSTR. I løpet av de siste 24 timene GIFTSTR har den blitt handlet mellom $ 0.00154913(laveste) og $ 0.00161694 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00692033, mens tidenes laveste notering var $ 0.00037459.

Kortsiktig har GIFTSTR beveget seg -1.26% i løpet av den siste timen og -37.20% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 146.32K$ 146.32K $ 146.32K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 151.98K$ 151.98K $ 151.98K Opplagsforsyning 93.01M 93.01M 93.01M Total forsyning 96,613,869.0 96,613,869.0 96,613,869.0

