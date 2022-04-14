Gifto (GFT) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gifto (GFT), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gifto (GFT) Informasjon Gifto as a network protocol, is a brainchild of Andy Tian, the co-founder and CEO of Asia Innovations Group (AIG). The team at AIG comprises of crypto-technology and blockchain enthusiasts. Andy saw potential in designing a decentralized network powered by the Ethereum blockchain to fix the current broken content monetization model with a better model. Most people introduced to the global content industry will identify the following problems with the current model: The Gifto network was launched in December 2017 and has been tested along with AIG’s flagship product, Uplive. Uplive is a live streaming mobile application with over 20 million users. An official Gifto report in February 2018, stated that Gifto featured in the top 10 traded cryptocurrencies by volume. The universal blockchain-based virtual gifting protocol has not only bridged the gap between content creators and the audience but has also introduced a way to acknowledge and reward the content creators. Besides monetizing decentralized content, it has revamped the modern creator-audience relationship. It has already received support from a number of large institutional investors including KPCB and Wicklow Capital. This can only be seen a positive for Gifto as it proves that the idea has been scrutinized and accepted by a fairly large number of people. Offisiell nettside: https://gifto.io/ Teknisk dokument: https://gifto.io/GIFTO_Whitepaper_V1.3_20171122.pdf Kjøp GFT nå!

Gifto (GFT) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gifto (GFT), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 840.28K $ 840.28K $ 840.28K Total forsyning: $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B Sirkulerende forsyning: $ 2.24B $ 2.24B $ 2.24B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 840.28K $ 840.28K $ 840.28K All-time high: $ 0.964192 $ 0.964192 $ 0.964192 All-Time Low: $ 0.0000531 $ 0.0000531 $ 0.0000531 Nåværende pris: $ 0.00037513 $ 0.00037513 $ 0.00037513 Lær mer om Gifto (GFT) pris

Gifto (GFT) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gifto (GFT) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GFT tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GFT tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GFTs tokenomics, kan du utforske GFT tokenets livepris!

GFT prisforutsigelse Vil du vite hvor GFT kan være på vei? Vår GFT prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GFT tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!