Gifto (GFT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00037507 $ 0.00037507 $ 0.00037507 24 timer lav $ 0.00037515 $ 0.00037515 $ 0.00037515 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00037507$ 0.00037507 $ 0.00037507 24 timer høy $ 0.00037515$ 0.00037515 $ 0.00037515 All Time High $ 0.964192$ 0.964192 $ 0.964192 Laveste pris $ 0.0000531$ 0.0000531 $ 0.0000531 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.01% Prisendring (7D) +294.10% Prisendring (7D) +294.10%

Gifto (GFT) sanntidsprisen er $0.00037513. I løpet av de siste 24 timene har GFT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00037507 og et toppnivå på $ 0.00037515, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GFT er $ 0.964192, mens den rekordlave prisen er $ 0.0000531.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GFT endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.01% over 24 timer og +294.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gifto (GFT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 840.28K$ 840.28K $ 840.28K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 840.28K$ 840.28K $ 840.28K Opplagsforsyning 2.24B 2.24B 2.24B Total forsyning 2,239,975,052.046068 2,239,975,052.046068 2,239,975,052.046068

Nåværende markedsverdi på Gifto er $ 840.28K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GFT er 2.24B, med en total tilgang på 2239975052.046068. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 840.28K.