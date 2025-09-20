Giddy (GIDDY) Prisinformasjon (USD)

Giddy (GIDDY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GIDDY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GIDDY er $ 0.346671, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GIDDY endret seg med +0.01% i løpet av den siste timen, -0.18% over 24 timer og -8.22% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Giddy (GIDDY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 104.82K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 104.82K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Giddy er $ 104.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GIDDY er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.82K.