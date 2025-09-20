Gia by DexFi (GIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000201 24 timer lav $ 0.00000217 24 timer høy All Time High $ 0.00000949 Laveste pris $ 0.00000122 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -3.05% Prisendring (7D) -24.18%

Gia by DexFi (GIA) sanntidsprisen er $0.00000209. I løpet av de siste 24 timene har GIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000201 og et toppnivå på $ 0.00000217, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GIA er $ 0.00000949, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000122.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GIA endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -3.05% over 24 timer og -24.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gia by DexFi (GIA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 208.90K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 208.90K Opplagsforsyning 100.00B Total forsyning 99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på Gia by DexFi er $ 208.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GIA er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 208.90K.