Dagens Gia by DexFi livepris er 0.00000209 USD. Spor prisoppdateringer for GIA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GIA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gia by DexFi Logo

Gia by DexFi Pris (GIA)

Ikke oppført

1 GIA til USD livepris:

-3.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Gia by DexFi (GIA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:15:54 (UTC+8)

Gia by DexFi (GIA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00000201
24 timer lav
$ 0.00000217
24 timer høy

$ 0.00000201

$ 0.00000217

$ 0.00000949

$ 0.00000122

-0.30%

-3.05%

-24.18%

-24.18%

Gia by DexFi (GIA) sanntidsprisen er $0.00000209. I løpet av de siste 24 timene har GIA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000201 og et toppnivå på $ 0.00000217, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GIA er $ 0.00000949, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000122.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GIA endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -3.05% over 24 timer og -24.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gia by DexFi (GIA) Markedsinformasjon

$ 208.90K

--
----

$ 208.90K

100.00B

99,999,999,999.99998

Nåværende markedsverdi på Gia by DexFi er $ 208.90K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GIA er 100.00B, med en total tilgang på 99999999999.99998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 208.90K.

Gia by DexFi (GIA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gia by DexFi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gia by DexFi til USD ble $ -0.0000006754.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gia by DexFi til USD ble $ -0.0000007795.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gia by DexFi til USD ble $ +0.0000001345616904554172.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-3.05%
30 dager$ -0.0000006754-32.32%
60 dager$ -0.0000007795-37.29%
90 dager$ +0.0000001345616904554172+6.88%

Hva er Gia by DexFi (GIA)

Gia is an advanced AI agent swarm builder that allows users to create, manage, and deploy collaborative or independent AI agents to automate tasks and streamline workflows. With a built-in marketplace, users will be able to purchase plugins to enhance their agents’ capabilities or list their own creations for others to use. Additionally, Gia supports Decentralized AI (DeFAI) tasks and features an Investment DAO, enabling users to tap into decentralized resources and collaborate on collective investment decisions. Gia offers a comprehensive platform for building, optimizing, and scaling AI agents while participating in decentralized, community-driven initiatives.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Gia by DexFi (GIA) Ressurs

Offisiell nettside

Gia by DexFi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gia by DexFi (GIA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gia by DexFi (GIA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gia by DexFi.

Sjekk Gia by DexFiprisprognosen nå!

GIA til lokale valutaer

Gia by DexFi (GIA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gia by DexFi (GIA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GIA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gia by DexFi (GIA)

Hvor mye er Gia by DexFi (GIA) verdt i dag?
Live GIA prisen i USD er 0.00000209 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GIA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GIA til USD er $ 0.00000209. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gia by DexFi?
Markedsverdien for GIA er $ 208.90K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GIA?
Den sirkulerende forsyningen av GIA er 100.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGIA ?
GIA oppnådde en ATH-pris på 0.00000949 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GIA?
GIA så en ATL-pris på 0.00000122 USD.
Hva er handelsvolumet til GIA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GIA er -- USD.
Vil GIA gå høyere i år?
GIA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GIA prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:15:54 (UTC+8)

