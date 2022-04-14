GHOG (GHOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GHOG (GHOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GHOG (GHOG) Informasjon GHOG is the governance and share token of Hand of God, an AI-enhanced DeFi protocol built on Sonic Chain. The project automates emission decisions every 6 hours based on real-time on-chain data such as peg price, liquidity depth, and bond activity. GHOG holders benefit from protocol emissions, fee revenue, and influence through future vote-escrow mechanics. VeGHOG will be the base asset of the Hand of God Ecosystem Offisiell nettside: https://www.handofgod.app/

GHOG (GHOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GHOG (GHOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.60K $ 16.60K $ 16.60K Total forsyning: $ 62.22K $ 62.22K $ 62.22K Sirkulerende forsyning: $ 24.43K $ 24.43K $ 24.43K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.29K $ 42.29K $ 42.29K All-time high: $ 52.76 $ 52.76 $ 52.76 All-Time Low: $ 0.675131 $ 0.675131 $ 0.675131 Nåværende pris: $ 0.679635 $ 0.679635 $ 0.679635 Lær mer om GHOG (GHOG) pris

GHOG (GHOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GHOG (GHOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GHOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GHOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GHOGs tokenomics, kan du utforske GHOG tokenets livepris!

GHOG prisforutsigelse Vil du vite hvor GHOG kan være på vei? Vår GHOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GHOG tokenets prisforutsigelse nå!

