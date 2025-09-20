GHOG (GHOG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.052 24 timer lav $ 1.11 24 timer høy All Time High $ 52.76 Laveste pris $ 0.957138 Prisendring (1H) +0.10% Prisendring (1D) -4.73% Prisendring (7D) -16.73%

GHOG (GHOG) sanntidsprisen er $1.057. I løpet av de siste 24 timene har GHOG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.052 og et toppnivå på $ 1.11, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GHOG er $ 52.76, mens den rekordlave prisen er $ 0.957138.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GHOG endret seg med +0.10% i løpet av den siste timen, -4.73% over 24 timer og -16.73% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GHOG (GHOG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 25.81K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 65.76K Opplagsforsyning 24.41K Total forsyning 62,216.76958208208

Nåværende markedsverdi på GHOG er $ 25.81K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GHOG er 24.41K, med en total tilgang på 62216.76958208208. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 65.76K.