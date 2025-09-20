Ghislaine Network (GHSI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00346534$ 0.00346534 $ 0.00346534 Laveste pris $ 0.00012671$ 0.00012671 $ 0.00012671 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) 0.00% Prisendring (7D) 0.00%

Ghislaine Network (GHSI) sanntidsprisen er $0.00030963. I løpet av de siste 24 timene har GHSI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GHSI er $ 0.00346534, mens den rekordlave prisen er $ 0.00012671.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GHSI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ghislaine Network (GHSI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 309.63K$ 309.63K $ 309.63K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 309.63K$ 309.63K $ 309.63K Opplagsforsyning 999.99M 999.99M 999.99M Total forsyning 999,993,771.44 999,993,771.44 999,993,771.44

Nåværende markedsverdi på Ghislaine Network er $ 309.63K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GHSI er 999.99M, med en total tilgang på 999993771.44. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 309.63K.