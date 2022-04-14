Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ghibli Mubarak (GMUBARAK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Informasjon GMUBARAK is a decentralized memecoin on the BNB Chain with no team, no taxes, and no presale. Inspired by cultural symbolism and driven entirely by its community, the project represents a movement centered on organic growth, transparency, and user-led momentum. GMUBARAK’s purpose is to celebrate community power and offer a resilient, self-sustaining asset in the memecoin space. With zero developer control and 100% of the supply in circulation, it stands as a statement of trustless, narrative-driven crypto culture. Offisiell nettside: https://gmubarak.com/ Teknisk dokument: https://gmubarak.gitbook.io/gmubarak Kjøp GMUBARAK nå!

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ghibli Mubarak (GMUBARAK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 58.84K Total forsyning: $ 420.00T Sirkulerende forsyning: $ 420.00T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.84K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Ghibli Mubarak (GMUBARAK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ghibli Mubarak (GMUBARAK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GMUBARAK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GMUBARAK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GMUBARAKs tokenomics, kan du utforske GMUBARAK tokenets livepris!

GMUBARAK prisforutsigelse Vil du vite hvor GMUBARAK kan være på vei? Vår GMUBARAK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GMUBARAK tokenets prisforutsigelse nå!

