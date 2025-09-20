Dagens ghibli michi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GMICHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GMICHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ghibli michi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for GMICHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GMICHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om GMICHI

GMICHI Prisinformasjon

GMICHI Offisiell nettside

GMICHI tokenomics

GMICHI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

ghibli michi Logo

ghibli michi Pris (GMICHI)

Ikke oppført

1 GMICHI til USD livepris:

--
----
-2.40%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
ghibli michi (GMICHI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:11:03 (UTC+8)

ghibli michi (GMICHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.40%

+14.13%

+14.13%

ghibli michi (GMICHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GMICHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GMICHI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GMICHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.40% over 24 timer og +14.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ghibli michi (GMICHI) Markedsinformasjon

$ 8.48K
$ 8.48K$ 8.48K

--
----

$ 8.48K
$ 8.48K$ 8.48K

999.39M
999.39M 999.39M

999,391,340.012215
999,391,340.012215 999,391,340.012215

Nåværende markedsverdi på ghibli michi er $ 8.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GMICHI er 999.39M, med en total tilgang på 999391340.012215. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.48K.

ghibli michi (GMICHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på ghibli michi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på ghibli michi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på ghibli michi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på ghibli michi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-2.40%
30 dager$ 0+27.73%
60 dager$ 0+11.78%
90 dager$ 0--

Hva er ghibli michi (GMICHI)

Ghibli Michi was born from a vision to create a cryptocurrency that combines cuteness with real utility. Our mascot, a lovable cat with big dreams, represents our community's spirit - playful, curious, and determined to make a positive impact in the crypto world. Unlike other meme coins, Ghibli Michi is built on strong fundamentals with a focus on community governance, transparency, and long-term growth. We believe in creating a safe environment for investors with zero tax and 100% burned liquidity.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

ghibli michi (GMICHI) Ressurs

Offisiell nettside

ghibli michi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ghibli michi (GMICHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ghibli michi (GMICHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ghibli michi.

Sjekk ghibli michiprisprognosen nå!

GMICHI til lokale valutaer

ghibli michi (GMICHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ghibli michi (GMICHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GMICHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om ghibli michi (GMICHI)

Hvor mye er ghibli michi (GMICHI) verdt i dag?
Live GMICHI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GMICHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GMICHI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ghibli michi?
Markedsverdien for GMICHI er $ 8.48K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GMICHI?
Den sirkulerende forsyningen av GMICHI er 999.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGMICHI ?
GMICHI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GMICHI?
GMICHI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til GMICHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GMICHI er -- USD.
Vil GMICHI gå høyere i år?
GMICHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GMICHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:11:03 (UTC+8)

ghibli michi (GMICHI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.