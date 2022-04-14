Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ghibli Kapibala (KAPIBALA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Informasjon Meme token build with community. Before the chains, before the charts, there was only one thing hanging in the balance: Ballsack. A parody so bold it slaps — born from the sack of internet culture and dangling right where Bitcoin dropped the ball. We’re not chasing trends; we’re jiggling tradition. Ever wish life had a pause button? The Kapibala figured it out. Hang out where the steam rises, the snacks never run out, and everyone’s welcome to vibe. Bring your towel, leave the worries — we’re already halfway to the clouds. Offisiell nettside: https://ghibli-kapibala.fun/ Kjøp KAPIBALA nå!

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ghibli Kapibala (KAPIBALA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.55K $ 12.55K $ 12.55K Total forsyning: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M Sirkulerende forsyning: $ 999.24M $ 999.24M $ 999.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.55K $ 12.55K $ 12.55K All-time high: $ 0.01480693 $ 0.01480693 $ 0.01480693 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ghibli Kapibala (KAPIBALA) pris

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ghibli Kapibala (KAPIBALA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet KAPIBALA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange KAPIBALA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår KAPIBALAs tokenomics, kan du utforske KAPIBALA tokenets livepris!

