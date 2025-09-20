Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01480693$ 0.01480693 $ 0.01480693 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.31% Prisendring (7D) -2.02% Prisendring (7D) -2.02%

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KAPIBALA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KAPIBALA er $ 0.01480693, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KAPIBALA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.31% over 24 timer og -2.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Ghibli Kapibala (KAPIBALA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.55K$ 12.55K $ 12.55K Opplagsforsyning 999.24M 999.24M 999.24M Total forsyning 999,243,494.107169 999,243,494.107169 999,243,494.107169

Nåværende markedsverdi på Ghibli Kapibala er $ 12.55K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KAPIBALA er 999.24M, med en total tilgang på 999243494.107169. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.55K.