Geyser (GYSR) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Geyser (GYSR), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Geyser (GYSR) Informasjon What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor. Offisiell nettside: https://gysr.io Kjøp GYSR nå!

Geyser (GYSR) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Geyser (GYSR), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 387.30K $ 387.30K $ 387.30K Total forsyning: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Sirkulerende forsyning: $ 9.73M $ 9.73M $ 9.73M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 398.02K $ 398.02K $ 398.02K All-time high: $ 3,136.29 $ 3,136.29 $ 3,136.29 All-Time Low: $ 0.01730428 $ 0.01730428 $ 0.01730428 Nåværende pris: $ 0.0398021 $ 0.0398021 $ 0.0398021 Lær mer om Geyser (GYSR) pris

Geyser (GYSR) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Geyser (GYSR) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GYSR tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GYSR tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GYSRs tokenomics, kan du utforske GYSR tokenets livepris!

GYSR prisforutsigelse Vil du vite hvor GYSR kan være på vei? Vår GYSR prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GYSR tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!