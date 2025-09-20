Geyser (GYSR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 3,136.29$ 3,136.29 $ 3,136.29 Laveste pris $ 0.01730428$ 0.01730428 $ 0.01730428 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.40% Prisendring (7D) -4.40%

Geyser (GYSR) sanntidsprisen er $0.0398021. I løpet av de siste 24 timene har GYSR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GYSR er $ 3,136.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.01730428.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GYSR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Geyser (GYSR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 387.30K$ 387.30K $ 387.30K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 398.02K$ 398.02K $ 398.02K Opplagsforsyning 9.73M 9.73M 9.73M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Geyser er $ 387.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GYSR er 9.73M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 398.02K.