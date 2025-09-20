Dagens Geyser livepris er 0.0398021 USD. Spor prisoppdateringer for GYSR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GYSR pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Geyser livepris er 0.0398021 USD. Spor prisoppdateringer for GYSR til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GYSR pristrenden enkelt hos MEXC nå.

$0.0398021
0.00%1D
Geyser (GYSR) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 15:15:48 (UTC+8)

Geyser (GYSR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 3,136.29
$ 0.01730428
--

--

-4.40%

-4.40%

Geyser (GYSR) sanntidsprisen er $0.0398021. I løpet av de siste 24 timene har GYSR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GYSR er $ 3,136.29, mens den rekordlave prisen er $ 0.01730428.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GYSR endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.40% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Geyser (GYSR) Markedsinformasjon

$ 387.30K
--
$ 398.02K
9.73M
10,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Geyser er $ 387.30K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GYSR er 9.73M, med en total tilgang på 10000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 398.02K.

Geyser (GYSR) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Geyser til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Geyser til USD ble $ -0.0019540681.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Geyser til USD ble $ +0.0033667999.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Geyser til USD ble $ +0.01649461540916784.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ -0.0019540681-4.90%
60 dager$ +0.0033667999+8.46%
90 dager$ +0.01649461540916784+70.77%

Hva er Geyser (GYSR)

What is GYSR? GYSR is an open platform for on-chain incentives. As both a developer tool and an investment platform, GYSR is a crossroads for activity in decentralized finance. It makes yield farming and token distribution easier, more accessible, and safer for both the creator and the investor.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Geyser (GYSR) Ressurs

Geyser Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Geyser (GYSR) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Geyser (GYSR) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Geyser.

Sjekk Geyserprisprognosen nå!

Geyser (GYSR) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Geyser (GYSR) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GYSR tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Geyser (GYSR)

Hvor mye er Geyser (GYSR) verdt i dag?
Live GYSR prisen i USD er 0.0398021 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GYSR-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GYSR til USD er $ 0.0398021. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Geyser?
Markedsverdien for GYSR er $ 387.30K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GYSR?
Den sirkulerende forsyningen av GYSR er 9.73M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGYSR ?
GYSR oppnådde en ATH-pris på 3,136.29 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GYSR?
GYSR så en ATL-pris på 0.01730428 USD.
Hva er handelsvolumet til GYSR?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GYSR er -- USD.
Vil GYSR gå høyere i år?
GYSR kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GYSR prisprognosen for en mer grundig analyse.
Geyser (GYSR) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.