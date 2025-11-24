GetTheGirl pris i dag

Sanntids GetTheGirl (GTG) pris i dag er --, med en 3.21% endring de siste 24 timene. Nåværende GTG til USD konverteringssats er -- per GTG.

GetTheGirl rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,480, med en sirkulerende forsyning på 822.71M GTG. I løpet av de siste 24 timene GTG har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00128154, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har GTG beveget seg -1.24% i løpet av den siste timen og -15.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GetTheGirl (GTG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.48K$ 23.48K $ 23.48K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.48K$ 23.48K $ 23.48K Opplagsforsyning 822.71M 822.71M 822.71M Total forsyning 822,713,384.5722954 822,713,384.5722954 822,713,384.5722954

Nåværende markedsverdi på GetTheGirl er $ 23.48K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GTG er 822.71M, med en total tilgang på 822713384.5722954. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.48K.