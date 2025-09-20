GetKicks (KICKS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01165333 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.06% Prisendring (1D) +0.31% Prisendring (7D) +171.29%

GetKicks (KICKS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har KICKS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til KICKS er $ 0.01165333, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har KICKS endret seg med -0.06% i løpet av den siste timen, +0.31% over 24 timer og +171.29% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GetKicks (KICKS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 209.97K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 411.78K Opplagsforsyning 2.55B Total forsyning 5,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GetKicks er $ 209.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på KICKS er 2.55B, med en total tilgang på 5000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 411.78K.