GertrudeDataPig (GDP) Informasjon DataDAO built on Vana network to help users contribute and monetize their trading data.By understanding each user's investment profile, DataPig would match individual preference with best fitted tokens. Each token recommendation comes with a clear rationale, helping users understand not just what to invest in, but why it aligns with their strategy. As users keep engaging and giving feedback of token recommendation to our AI, our AI will be trained more personalized and understand you, be your best trading partner. DataPig isn't just about individual insights. It's building a community of informed investors, and the collective intelligence of the platform is one of its most powerful features. By aggregating anonymized data from its user base – including investment preferences, portfolio compositions, and trading behaviors – DataPig is able to offer insights into market trends and investor sentiment. DataPig is intended to make every trader's smart trading decisions into their assets, and make users benefit from their own data. Users can see how investors with similar profiles are positioning their portfolios, or gain real-time understanding of market sentiment based on the actions of thousands of traders. This is the kind of valuable information DataPig puts at users' fingertips. Offisiell nettside: https://datapig.xyz/ Teknisk dokument: https://www.vana.org/posts/datapig

GertrudeDataPig (GDP) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GertrudeDataPig (GDP), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 214.23K $ 214.23K $ 214.23K Total forsyning: $ 679.10M $ 679.10M $ 679.10M Sirkulerende forsyning: $ 676.53M $ 676.53M $ 676.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 215.05K $ 215.05K $ 215.05K All-time high: $ 0.01503385 $ 0.01503385 $ 0.01503385 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00031694 $ 0.00031694 $ 0.00031694 Lær mer om GertrudeDataPig (GDP) pris

GertrudeDataPig (GDP) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GertrudeDataPig (GDP) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GDP tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GDP tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GDPs tokenomics, kan du utforske GDP tokenets livepris!

GDP prisforutsigelse Vil du vite hvor GDP kan være på vei? Vår GDP prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GDP tokenets prisforutsigelse nå!

