24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.01503385 Laveste pris $ 0.00017677 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -4.74%

GertrudeDataPig (GDP) sanntidsprisen er $0.00032361. I løpet av de siste 24 timene har GDP blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GDP er $ 0.01503385, mens den rekordlave prisen er $ 0.00017677.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GDP endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -4.74% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GertrudeDataPig (GDP) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 222.91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 222.91K Opplagsforsyning 688.82M Total forsyning 688,823,756.18134

Nåværende markedsverdi på GertrudeDataPig er $ 222.91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GDP er 688.82M, med en total tilgang på 688823756.18134. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 222.91K.