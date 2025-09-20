Germinal (GERM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) 0.00% Prisendring (7D) -5.10% Prisendring (7D) -5.10%

Germinal (GERM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GERM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GERM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GERM endret seg med -- i løpet av den siste timen, 0.00% over 24 timer og -5.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Germinal (GERM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 8.86K$ 8.86K $ 8.86K Opplagsforsyning 999.04M 999.04M 999.04M Total forsyning 999,044,605.545503 999,044,605.545503 999,044,605.545503

Nåværende markedsverdi på Germinal er $ 8.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GERM er 999.04M, med en total tilgang på 999044605.545503. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.86K.