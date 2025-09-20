GENZAI by Virtuals (GENZAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00005832 24 timer lav $ 0.00006194 24 timer høy All Time High $ 0.00112793 Laveste pris $ 0.00002118 Prisendring (1H) -0.13% Prisendring (1D) -0.61% Prisendring (7D) -31.02%

GENZAI by Virtuals (GENZAI) sanntidsprisen er $0.00006022. I løpet av de siste 24 timene har GENZAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005832 og et toppnivå på $ 0.00006194, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GENZAI er $ 0.00112793, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002118.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GENZAI endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og -31.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.21K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 60.23K Opplagsforsyning 900.00M Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GENZAI by Virtuals er $ 54.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GENZAI er 900.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.23K.