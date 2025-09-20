Dagens GENZAI by Virtuals livepris er 0.00006022 USD. Spor prisoppdateringer for GENZAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GENZAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens GENZAI by Virtuals livepris er 0.00006022 USD. Spor prisoppdateringer for GENZAI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GENZAI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

GENZAI by Virtuals Pris (GENZAI)

1 GENZAI til USD livepris:

--
----
-0.70%1D
USD
GENZAI by Virtuals (GENZAI) Live prisdiagram
GENZAI by Virtuals (GENZAI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00005832
24 timer lav
$ 0.00006194
24 timer høy

$ 0.00005832
$ 0.00006194
$ 0.00112793
$ 0.00002118
-0.13%

-0.61%

-31.02%

-31.02%

GENZAI by Virtuals (GENZAI) sanntidsprisen er $0.00006022. I løpet av de siste 24 timene har GENZAI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00005832 og et toppnivå på $ 0.00006194, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GENZAI er $ 0.00112793, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002118.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GENZAI endret seg med -0.13% i løpet av den siste timen, -0.61% over 24 timer og -31.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Markedsinformasjon

$ 54.21K
--
$ 60.23K
900.00M
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på GENZAI by Virtuals er $ 54.21K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GENZAI er 900.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 60.23K.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på GENZAI by Virtuals til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GENZAI by Virtuals til USD ble $ -0.0000435625.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GENZAI by Virtuals til USD ble $ +0.0000043776.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GENZAI by Virtuals til USD ble $ -0.00001687363948526149.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.61%
30 dager$ -0.0000435625-72.33%
60 dager$ +0.0000043776+7.27%
90 dager$ -0.00001687363948526149-21.88%

Hva er GENZAI by Virtuals (GENZAI)

GENZAI is an AI-driven platform that enhances productivity, automates trading, and streamlines crypto interactions using advanced large language models (LLMs). Key features include text-to-trade, text-to-transact, multi-wallet capabilities, and predictive AI technology from the Allora Network for ETH and BTC price forecasts. The platform also introduces AI agents like Dr. Sophia, an AI therapist on Telegram offering mental health support, and dynamic personas such as Genzai and Dude on Acid, fostering engagement on platforms like X (Twitter). GENZAI combines utility and innovation to redefine trading and productivity in the crypto space.

GENZAI by Virtuals (GENZAI) Ressurs

Hvitbok
Offisiell nettside

GENZAI by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil GENZAI by Virtuals (GENZAI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GENZAI by Virtuals (GENZAI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GENZAI by Virtuals.

Sjekk GENZAI by Virtualsprisprognosen nå!

GENZAI til lokale valutaer

GENZAI by Virtuals (GENZAI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak GENZAI by Virtuals (GENZAI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GENZAI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om GENZAI by Virtuals (GENZAI)

Hvor mye er GENZAI by Virtuals (GENZAI) verdt i dag?
Live GENZAI prisen i USD er 0.00006022 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GENZAI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GENZAI til USD er $ 0.00006022. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for GENZAI by Virtuals?
Markedsverdien for GENZAI er $ 54.21K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GENZAI?
Den sirkulerende forsyningen av GENZAI er 900.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGENZAI ?
GENZAI oppnådde en ATH-pris på 0.00112793 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GENZAI?
GENZAI så en ATL-pris på 0.00002118 USD.
Hva er handelsvolumet til GENZAI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GENZAI er -- USD.
Vil GENZAI gå høyere i år?
GENZAI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GENZAI prisprognosen for en mer grundig analyse.
GENZAI by Virtuals (GENZAI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

