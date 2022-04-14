GensoKishi Metaverse (MV) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GensoKishi Metaverse (MV), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GensoKishi Metaverse (MV) Informasjon GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed. Offisiell nettside: https://genso.game/ Kjøp MV nå!

GensoKishi Metaverse (MV) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GensoKishi Metaverse (MV), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M Total forsyning: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Sirkulerende forsyning: $ 399.74M $ 399.74M $ 399.74M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.95M $ 2.95M $ 2.95M All-time high: $ 1.66 $ 1.66 $ 1.66 All-Time Low: $ 0.00428504 $ 0.00428504 $ 0.00428504 Nåværende pris: $ 0.00735666 $ 0.00735666 $ 0.00735666 Lær mer om GensoKishi Metaverse (MV) pris

GensoKishi Metaverse (MV) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GensoKishi Metaverse (MV) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet MV tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange MV tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår MVs tokenomics, kan du utforske MV tokenets livepris!

