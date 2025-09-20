GensoKishi Metaverse Pris (MV)
+0.69%
-3.68%
-9.92%
-9.92%
GensoKishi Metaverse (MV) sanntidsprisen er $0.0082478. I løpet av de siste 24 timene har MV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00818055 og et toppnivå på $ 0.00867747, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MV er $ 1.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.00428504.
Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MV endret seg med +0.69% i løpet av den siste timen, -3.68% over 24 timer og -9.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.
Nåværende markedsverdi på GensoKishi Metaverse er $ 3.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MV er 399.74M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.29M.
I løpet av i dag er prisendringen på GensoKishi Metaverse til USD ble $ -0.000315360256685386.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på GensoKishi Metaverse til USD ble $ +0.0002710128.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på GensoKishi Metaverse til USD ble $ +0.0008050100.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på GensoKishi Metaverse til USD ble $ +0.001793303797146502.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -0.000315360256685386
|-3.68%
|30 dager
|$ +0.0002710128
|+3.29%
|60 dager
|$ +0.0008050100
|+9.76%
|90 dager
|$ +0.001793303797146502
|+27.78%
GENSOKISHI Online, is the new GameFi version of an award winning Nintendo Switch/PS4 game called “Elemental Knights”, that has been vigorously played for 13 years and has accumulated a total of 8 million downloads worldwide. GensoKishi already has a 3DMMORPG game with active users, with a fully-functioning 3D metaverse, that simultaneously connects users from around the world, be it smartphones, PCs, or video game consoles. The development team behind the development has a brilliant track record, having developed online games and prominent MMORPG titles for 19 years. Our metaverse has a 13 year history. We have allowed users to come in and generate their own skins, characters, maps, and weapons for the past 13 years. Now, on this GameFi version, all these items will now be registered on the blockchain to be transferred, sold, and bought as NFTs. What's important, is that we've refined the UI/UX in which users come in and design their original content through the entirety of this game's existence. That is why the designability and usability of the NFT designing screen will be undoubtedly high. Development will first focus on transferring our already existing MMORPG world onto the Blockchain to form the basis of the in-game economy. In this phase, the mechanism and framework for the production, sale, and distribution of in-game items, currencies, and characters will be completed.
MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!
Hvor mye vil GensoKishi Metaverse (MV) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine GensoKishi Metaverse (MV) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for GensoKishi Metaverse.
Sjekk GensoKishi Metaverseprisprognosen nå!
Å forstå tokenomics bak GensoKishi Metaverse (MV) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om MV tokenets omfattende tokenomics nå!
|Tid (UTC+8)
|Type
|Informasjon
|09-19 14:44:00
|Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
|09-19 12:40:00
|Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
|09-19 11:35:00
|Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
|09-18 11:44:00
|Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
|09-18 03:09:00
|Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
|09-16 14:49:00
|Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million
Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.