GensoKishi Metaverse (MV) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00818055 $ 0.00818055 $ 0.00818055 24 timer lav $ 0.00867747 $ 0.00867747 $ 0.00867747 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00818055$ 0.00818055 $ 0.00818055 24 timer høy $ 0.00867747$ 0.00867747 $ 0.00867747 All Time High $ 1.66$ 1.66 $ 1.66 Laveste pris $ 0.00428504$ 0.00428504 $ 0.00428504 Prisendring (1H) +0.69% Prisendring (1D) -3.68% Prisendring (7D) -9.92% Prisendring (7D) -9.92%

GensoKishi Metaverse (MV) sanntidsprisen er $0.0082478. I løpet av de siste 24 timene har MV blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00818055 og et toppnivå på $ 0.00867747, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til MV er $ 1.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.00428504.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har MV endret seg med +0.69% i løpet av den siste timen, -3.68% over 24 timer og -9.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GensoKishi Metaverse (MV) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.29M$ 3.29M $ 3.29M Opplagsforsyning 399.74M 399.74M 399.74M Total forsyning 400,000,000.0 400,000,000.0 400,000,000.0

Nåværende markedsverdi på GensoKishi Metaverse er $ 3.29M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på MV er 399.74M, med en total tilgang på 400000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.29M.