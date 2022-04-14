GenomesDAO GENE ($GENE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GenomesDAO GENE ($GENE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GenomesDAO GENE ($GENE) Informasjon We believe you should own your own genome, the DNA blueprint of what makes you who you are, so we built Genomes.io. Genomes.io is a private and secure DNA data bank that puts you back in control of your genome utilising AMD SVS-ES Vault and blockchain technology. By addressing privacy, security and ownership concerns of DNA testing and sharing, we are building the world’s largest user-owned genomic data bank to secure the future of personalised medicine. GENE is a deflationary utility token that pharmaceutical companies and research organisations use to offer users for querying their data. Genomes.io brokers the queries and it is up to individuals whether they want to approve this query. GENE is an ERC-20 token on the Ethereum blockchain. Data buyers eg. Pharmaceutical companies and Research organisations will be able to set the price that they offer folks for each query. This will be translated into GENE tokens for costeffectiveness. This is why the tokens have value. Offisiell nettside: https://genomes.io/ Kjøp $GENE nå!

GenomesDAO GENE ($GENE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for GenomesDAO GENE ($GENE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 29.59K $ 29.59K $ 29.59K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 270.85M $ 270.85M $ 270.85M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 109.23K $ 109.23K $ 109.23K All-time high: $ 0.04076945 $ 0.04076945 $ 0.04076945 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00010984 $ 0.00010984 $ 0.00010984 Lær mer om GenomesDAO GENE ($GENE) pris

GenomesDAO GENE ($GENE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GenomesDAO GENE ($GENE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $GENE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $GENE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $GENEs tokenomics, kan du utforske $GENE tokenets livepris!

