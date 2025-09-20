GENIUS AI (GNUS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 24 timer lav $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 24 timer høy 24 timer lav $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 24 timer høy $ 1.75$ 1.75 $ 1.75 All Time High $ 45.26$ 45.26 $ 45.26 Laveste pris $ 0.377066$ 0.377066 $ 0.377066 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) +2.35% Prisendring (7D) -1.68% Prisendring (7D) -1.68%

GENIUS AI (GNUS) sanntidsprisen er $1.75. I løpet av de siste 24 timene har GNUS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.3 og et toppnivå på $ 1.75, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GNUS er $ 45.26, mens den rekordlave prisen er $ 0.377066.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GNUS endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, +2.35% over 24 timer og -1.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

GENIUS AI (GNUS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 21.72M$ 21.72M $ 21.72M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.57M$ 26.57M $ 26.57M Opplagsforsyning 12.42M 12.42M 12.42M Total forsyning 15,193,848.0 15,193,848.0 15,193,848.0

Nåværende markedsverdi på GENIUS AI er $ 21.72M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GNUS er 12.42M, med en total tilgang på 15193848.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.57M.