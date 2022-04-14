Genesis Worlds (GENESIS) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Genesis Worlds (GENESIS), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Genesis Worlds (GENESIS) Informasjon Genesis is a multicreator gaming universe, with a diverse community working together to achieve a common goal: A metaverse that will still be growing, evolving, and actively played in 100 years. To achieve this, development and management of Genesis will be decentralized, with governance decisions guided by the Genesis Foundation, and voted on by players using the GENESIS token. Genesis will run as a nonprofit, with all assets owned by and revenue earned by the Genesis Foundation reinvested in the long-term success of the game. Offisiell nettside: https://genesis.game/

Genesis Worlds (GENESIS) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Genesis Worlds (GENESIS), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 54.76K $ 54.76K $ 54.76K Total forsyning: $ 222.09M $ 222.09M $ 222.09M Sirkulerende forsyning: $ 222.09M $ 222.09M $ 222.09M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 54.76K $ 54.76K $ 54.76K All-time high: $ 0.485444 $ 0.485444 $ 0.485444 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00024656 $ 0.00024656 $ 0.00024656 Lær mer om Genesis Worlds (GENESIS) pris

Genesis Worlds (GENESIS) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Genesis Worlds (GENESIS) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GENESIS tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GENESIS tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GENESISs tokenomics, kan du utforske GENESIS tokenets livepris!

GENESIS prisforutsigelse Vil du vite hvor GENESIS kan være på vei? Vår GENESIS prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

