Genesis Worlds (GENESIS) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.485444$ 0.485444 $ 0.485444 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -24.21% Prisendring (7D) -24.21%

Genesis Worlds (GENESIS) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GENESIS blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GENESIS er $ 0.485444, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GENESIS endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -24.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Genesis Worlds (GENESIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 54.76K$ 54.76K $ 54.76K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 54.76K$ 54.76K $ 54.76K Opplagsforsyning 222.09M 222.09M 222.09M Total forsyning 222,089,100.1557073 222,089,100.1557073 222,089,100.1557073

Nåværende markedsverdi på Genesis Worlds er $ 54.76K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GENESIS er 222.09M, med en total tilgang på 222089100.1557073. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 54.76K.