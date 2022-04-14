Generative Market eXplorer (AIGMX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Generative Market eXplorer (AIGMX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Generative Market eXplorer (AIGMX) Informasjon Generative Market eXplorer (AIGMX) is an AI-driven agent providing real-time signals and analysis of high-volume traders' on-chain perpetual trading activities, significantly impacting market trends. It empowers users to make informed decisions, anticipate market shifts, and achieve financial goals. AIGMX aims to be the leading AI platform for decentralized trading signals and insights across various exchanges. Offisiell nettside: https://aigmx.trade Teknisk dokument: https://docs.aigmx.trade Kjøp AIGMX nå!

Generative Market eXplorer (AIGMX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Generative Market eXplorer (AIGMX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 69.18K $ 69.18K $ 69.18K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 69.18K $ 69.18K $ 69.18K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Generative Market eXplorer (AIGMX) pris

Generative Market eXplorer (AIGMX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Generative Market eXplorer (AIGMX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIGMX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIGMX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIGMXs tokenomics, kan du utforske AIGMX tokenets livepris!

