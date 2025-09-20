Generative Market eXplorer (AIGMX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -2.23% Prisendring (1D) -7.51% Prisendring (7D) -49.99% Prisendring (7D) -49.99%

Generative Market eXplorer (AIGMX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har AIGMX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til AIGMX er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har AIGMX endret seg med -2.23% i løpet av den siste timen, -7.51% over 24 timer og -49.99% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Generative Market eXplorer (AIGMX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 92.80K$ 92.80K $ 92.80K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 92.80K$ 92.80K $ 92.80K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Generative Market eXplorer er $ 92.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på AIGMX er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 92.80K.