Generate Endless Money (GEM) Informasjon Gem is a pioneering Solana-based reward token that stands out with its ultra-fast 20-second payout cycle, delivering consistent rewards to holders simply for holding. Backed by a solid team and boasting over two months of stable performance, Gem is redefining passive income on Solana. Its innovative mechanism and strong community support ensure reliability and growth potential, making it a true gem in the blockchain space. Offisiell nettside: https://gemonsol.site Kjøp GEM nå!

Generate Endless Money (GEM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Generate Endless Money (GEM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 3.85K $ 3.85K $ 3.85K Total forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Sirkulerende forsyning: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 3.85K $ 3.85K $ 3.85K All-time high: $ 0.00229302 $ 0.00229302 $ 0.00229302 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Generate Endless Money (GEM) pris

Generate Endless Money (GEM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Generate Endless Money (GEM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GEM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GEM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GEMs tokenomics, kan du utforske GEM tokenets livepris!

