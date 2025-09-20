Generate Endless Money (GEM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy All Time High $ 0.00229302 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -2.72% Prisendring (7D) -40.57%

Generate Endless Money (GEM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har GEM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEM er $ 0.00229302, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEM endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -2.72% over 24 timer og -40.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Generate Endless Money (GEM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.80K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.80K Opplagsforsyning 999.92M Total forsyning 999,916,158.574101

Nåværende markedsverdi på Generate Endless Money er $ 3.80K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEM er 999.92M, med en total tilgang på 999916158.574101. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.80K.