GeneAlpha pris i dag

Sanntids GeneAlpha (GA) pris i dag er $ 0.00324909, med en 0.14% endring de siste 24 timene. Nåværende GA til USD konverteringssats er $ 0.00324909 per GA.

GeneAlpha rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 18,844.7, med en sirkulerende forsyning på 5.80M GA. I løpet av de siste 24 timene GA har den blitt handlet mellom $ 0.00324909(laveste) og $ 0.00326107 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.087988, mens tidenes laveste notering var $ 0.00317212.

Kortsiktig har GA beveget seg -- i løpet av den siste timen og -34.36% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GeneAlpha (GA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 18.84K$ 18.84K $ 18.84K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 32.49K$ 32.49K $ 32.49K Opplagsforsyning 5.80M 5.80M 5.80M Total forsyning 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

