Gemini Dollar (GUSD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gemini Dollar (GUSD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Gemini Dollar (GUSD) Informasjon The Gemini dollar — the world’s first regulated stablecoin — combines the creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain technology and the oversight of U.S. regulators. Get Gemini dollars 1-to-1 for U.S. dollars on Gemini. Gemini dollars can be used on the Ethereum network. ISSUER The Gemini dollar is issued by Gemini Trust Company, LLC, a New York trust company. BANK U.S. dollars that correspond to the Gemini dollars issued and in circulation are held at a U.S. bank and eligible for FDIC “pass-through” deposit insurance, subject to applicable limitations. EXAMINATION The U.S. dollar deposit balance is examined monthly by an independent registered public accounting firm to verify the 1:1 peg. All Independent Accountants’ Reports are published and available here. SECURITY AUDIT The Gemini dollar is a cryptographic token built on the Ethereum Network according to the ERC20 standard for tokens. The code of the Gemini dollar smart contracts has been audited by Trail of Bits, Inc., an information security research & development firm, whose report is publicly available here. Gemini was founded four years ago with a mission: build a bridge to the future of money. Gemini dollar aims to combine creditworthiness and price stability of the U.S. dollar with blockchain and the oversight of U.S. regulators, the New York State Department of Financial Service. Gemini dollar is a stable value coin that is: issued by Gemini, a New York trust company strictly pegged 1:1 to the U.S. dollar built on Ethereum network according to ERC20 token standards Starting 10th September 2018, you will be able to convert U.S. dollars in your Gemini account into Gemini dollars and withdraw them to an Ethereum address. You will also be able to automatically convert GUSD back as USD into your Gemini account. GUSD is expected to be listed on Bibox soon. Offisiell nettside: https://gemini.com/dollar/ Teknisk dokument: https://www.gemini.com/static/dollar/gemini-dollar-whitepaper.pdf Kjøp GUSD nå!

Gemini Dollar (GUSD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gemini Dollar (GUSD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 50.80M $ 50.80M $ 50.80M Total forsyning: $ 50.81M $ 50.81M $ 50.81M Sirkulerende forsyning: $ 50.81M $ 50.81M $ 50.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 50.80M $ 50.80M $ 50.80M All-time high: $ 3.3 $ 3.3 $ 3.3 All-Time Low: $ 0.78261 $ 0.78261 $ 0.78261 Nåværende pris: $ 0.999802 $ 0.999802 $ 0.999802 Lær mer om Gemini Dollar (GUSD) pris

Gemini Dollar (GUSD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gemini Dollar (GUSD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GUSD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GUSD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GUSDs tokenomics, kan du utforske GUSD tokenets livepris!

GUSD prisforutsigelse Vil du vite hvor GUSD kan være på vei? Vår GUSD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GUSD tokenets prisforutsigelse nå!

