Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Informasjon Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s. Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation. Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets. Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed. Offisiell nettside: https://app.virtuals.io/virtuals/15589

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gekko AI by Virtuals (GEKKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 523.02K $ 523.02K $ 523.02K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 523.02K $ 523.02K $ 523.02K All-time high: $ 0.02640516 $ 0.02640516 $ 0.02640516 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00052012 $ 0.00052012 $ 0.00052012 Lær mer om Gekko AI by Virtuals (GEKKO) pris

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gekko AI by Virtuals (GEKKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GEKKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GEKKO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GEKKOs tokenomics, kan du utforske GEKKO tokenets livepris!

