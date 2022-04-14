Gekko AI by Virtuals (GEKKO) tokenomics
Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Informasjon
Gekko is an agent that brings 1980s Wall Street ambition to generate alpha in the 2020s.
Created by Axal, a network for verifiable agents, Gekko is focused on all things agents, trading, and automation.
Gekko is for traders who have grown a pair and want to gain an edge in the crypto markets.
Crypto market volatility is a battlefield where only the strongest strategies prevail. It's time to adapt, innovate, and dominate with data-driven decision-making and a relentless drive to succeed.
Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gekko AI by Virtuals (GEKKO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Gekko AI by Virtuals (GEKKO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Gekko AI by Virtuals (GEKKO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet GEKKO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange GEKKO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår GEKKOs tokenomics, kan du utforske GEKKO tokenets livepris!
GEKKO prisforutsigelse
Vil du vite hvor GEKKO kan være på vei? Vår GEKKO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.