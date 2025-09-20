Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00070113 24 timer lav $ 0.00080822 24 timer høy All Time High $ 0.02640516 Laveste pris $ 0.00025934 Prisendring (1H) +2.14% Prisendring (1D) -3.88% Prisendring (7D) -35.45%

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) sanntidsprisen er $0.00075244. I løpet av de siste 24 timene har GEKKO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00070113 og et toppnivå på $ 0.00080822, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GEKKO er $ 0.02640516, mens den rekordlave prisen er $ 0.00025934.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GEKKO endret seg med +2.14% i løpet av den siste timen, -3.88% over 24 timer og -35.45% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gekko AI by Virtuals (GEKKO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 752.67K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 752.67K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gekko AI by Virtuals er $ 752.67K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEKKO er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 752.67K.