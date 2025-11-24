GEI BEAR pris i dag

Sanntids GEI BEAR (GEI) pris i dag er $ 0.00247699, med en 6.51% endring de siste 24 timene. Nåværende GEI til USD konverteringssats er $ 0.00247699 per GEI.

GEI BEAR rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 171,187, med en sirkulerende forsyning på 69.42M GEI. I løpet av de siste 24 timene GEI har den blitt handlet mellom $ 0.0023076(laveste) og $ 0.00250342 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00821529, mens tidenes laveste notering var $ 0.00139935.

Kortsiktig har GEI beveget seg +1.06% i løpet av den siste timen og +1.12% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

GEI BEAR (GEI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 171.19K$ 171.19K $ 171.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 171.19K$ 171.19K $ 171.19K Opplagsforsyning 69.42M 69.42M 69.42M Total forsyning 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

Nåværende markedsverdi på GEI BEAR er $ 171.19K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GEI er 69.42M, med en total tilgang på 69420539.8469265. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 171.19K.