Gegagedigedagedago (NUGGET) Informasjon Gegagedigedagedago began as a whimsical creation by a quirky chicken nugget avatar in the expansive world of Roblox. Initially a simple in-game meme, it evolved into a global phenomenon fueled by creativity, collaboration, and a dash of absurdity. At its core, Gegagedigedagedago represents the limitless potential of playful imagination. The project transcended its Roblox origins to become a multi-dimensional ecosystem, encompassing games, animated series, music, and an ever-growing community of enthusiasts. Its unique blend of humor, innovation, and unexpected depth has captured hearts worldwide. Offisiell nettside: https://nuggetsolana.xyz/

Gegagedigedagedago (NUGGET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gegagedigedagedago (NUGGET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.90K $ 39.90K $ 39.90K Total forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M Sirkulerende forsyning: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.90K $ 39.90K $ 39.90K All-time high: $ 0.00937674 $ 0.00937674 $ 0.00937674 All-Time Low: $ 0.000031 $ 0.000031 $ 0.000031 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Gegagedigedagedago (NUGGET) pris

Gegagedigedagedago (NUGGET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gegagedigedagedago (NUGGET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet NUGGET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange NUGGET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår NUGGETs tokenomics, kan du utforske NUGGET tokenets livepris!

NUGGET prisforutsigelse Vil du vite hvor NUGGET kan være på vei? Vår NUGGET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

