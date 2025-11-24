Geez PNutz pris i dag

Sanntids Geez PNutz (PNUTZ) pris i dag er $ 0.202442, med en 3.55% endring de siste 24 timene. Nåværende PNUTZ til USD konverteringssats er $ 0.202442 per PNUTZ.

Geez PNutz rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 79,169, med en sirkulerende forsyning på 393.00K PNUTZ. I løpet av de siste 24 timene PNUTZ har den blitt handlet mellom $ 0.191737(laveste) og $ 0.206774 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.674176, mens tidenes laveste notering var $ 0.129475.

Kortsiktig har PNUTZ beveget seg +3.58% i løpet av den siste timen og -13.19% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Geez PNutz (PNUTZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 79.17K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 79.17K Opplagsforsyning 393.00K Total forsyning 393,000.0

Nåværende markedsverdi på Geez PNutz er $ 79.17K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på PNUTZ er 393.00K, med en total tilgang på 393000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.17K.